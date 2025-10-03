Garlasco | Palmegiani mai dubitato di innocenza Sempio strumentalizzate mie parole
"Sull'innocenza di Andrea Sempio non ho cambiato idea. Ne sono sempre stato convinto anche prima che venissi nominato consulente della difesa". Con queste parole, in un'intervista a LaPresse, Armando Palmegiani, ex funzionario di lungo corso della Polizia di Stato e oggi consulente della difesa di Andrea Sempio, chiarisce e ribadisce la sua posizione sulla vicenda giudiziaria legata al caso di Chiara Poggi e alla condanna di Alberto Stasi. "Il DNA non prova un'aggressione. Nessuna traccia certa di Sempio sulla scena del delitto. Non ho mai avuto dubbi sull'innocenza di Sempio. Lo pensavo già prima di essere nominato consulente tecnico della sua difesa", ha chiarito in particolare in merito a una unintervista, risalente a giugno. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: garlasco - palmegiani
Omicidio Garlasco e la difesa di Sempio, Armando Palmegiani il nuovo consulente disse: il Dna è suo. “Ma oggi ho letto le carte e...”
Garlasco, dopo Garofano la difesa di Andrea Sempio si affida al superpoliziotto Armando Palmegiani: “Contro di lui non ci sono prove solide”
Omicidio di Garlasco, nuovo consulente per la difesa di Andrea Sempio: l’ex poliziotto Armando Palmegiani
Garlasco, Palmegiani al centro delle polemiche: “Ero convinto della colpevolezza di Sempio? Non ricordo” - X Vai su X
#ignotox Garlasco, Rinaldi a Palmegiani: "È ancora convinto che il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi sia di Sempio?" - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco: Palmegiani, mai dubitato di innocenza Sempio, strumentalizzate mie parole - Ne sono sempre stato convinto anche prima che venissi nominato consulente della ... Come scrive iltempo.it
Delitto Garlasco, Palmegiani (consulente Sempio): “Stiamo rivedendo tutti gli atti dell’inchiesta” - Armando Palmegiani è il nuovo consulente tecnico della difesa di Andrea Sempio, nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. msn.com scrive