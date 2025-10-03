Garlasco | Palmegiani mai dubitato di innocenza Sempio strumentalizzate mie parole

"Sull'innocenza di Andrea Sempio non ho cambiato idea. Ne sono sempre stato convinto anche prima che venissi nominato consulente della difesa". Con queste parole, in un'intervista a LaPresse, Armando Palmegiani, ex funzionario di lungo corso della Polizia di Stato e oggi consulente della difesa di Andrea Sempio, chiarisce e ribadisce la sua posizione sulla vicenda giudiziaria legata al caso di Chiara Poggi e alla condanna di Alberto Stasi. "Il DNA non prova un'aggressione. Nessuna traccia certa di Sempio sulla scena del delitto. Non ho mai avuto dubbi sull'innocenza di Sempio. Lo pensavo già prima di essere nominato consulente tecnico della sua difesa", ha chiarito in particolare in merito a una unintervista, risalente a giugno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

