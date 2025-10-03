Garlasco Palmegiani al centro delle polemiche | Ero convinto della colpevolezza di Sempio? Non ricordo

Dopo aver accettato l’incarico di consulente di Andrea Sempio, l'ex commissario capo Armando Palmegiani finisce al centro di una polemica per le sue vecchie dichiarazioni sull'omicidio di Chiara Poggi. Riguardo al Dna e alla traccia 33, l'ex commissario capo prova a dare la sua versione e accusa: "Sono già al centro di un attacco mediatico allucinante". 🔗 Leggi su Fanpage.it