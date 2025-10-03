Garlasco il nuovo consulente di Sempio | Anche se quel Dna fosse suo Il cambio di strategia

Affaritaliani.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si nega più la possibilità che le tracce possano essere dell'indagato ma si ridimensiona il reale valore probatorio. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

garlasco il nuovo consulente di sempio anche se quel dna fosse suo il cambio di strategia

© Affaritaliani.it - Garlasco, il nuovo consulente di Sempio: "Anche se quel Dna fosse suo...". Il cambio di strategia

In questa notizia si parla di: garlasco - nuovo

Garlasco, Sempio cambia consulente: nuovo genetista per smontare le prove

Omicidio Garlasco e la difesa di Sempio, Armando Palmegiani il nuovo consulente disse: il Dna è suo. “Ma oggi ho letto le carte e...”

Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: nuovo dna maschile sul tampone orale della ragazza

garlasco nuovo consulente sempioGarlasco, il nuovo consulente di Sempio: «Troppo poco il Dna trovato sotto le unghie. Avevo detto il contrario? Non ricordo» - Armando Palmegiani replica alle accuse riguardo ai video in cui aveva espresso considerazioni opposte: «Estrapolate singole frasi da un discorso più ampio» ... Si legge su msn.com

garlasco nuovo consulente sempioGarlasco, le intercettazioni mai trascritte e il nuovo consulente di Sempio: «È il caso più importante d’Italia» - Intanto la difesa si affida ad Armando Palmegiani, ex commissario capo che ha visto i luoghi più oscuri della cr ... Riporta panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Nuovo Consulente Sempio