La nomina di Armando Palmegiani alla difesa di Andrea Sempio al posto di Luciano Garofano ha stupito molti. Non tanto per le qualità professionali, indiscutibili, dell'ex poliziotto, ma per sue precedenti affermazioni che sono diventate virali sui social, fatte pochi mesi fa sul canale social dello stesso consulente. " Ho appena accettato l’incarico e sono già al centro di un attacco mediatico allucinante ", ha detto Palmegiani al Corriere della sera, facendo forse riferimento a chi, proprio a fronte di quelle parole, si chiede quale sia il vero pensiero del consulente in merito al Dna sotto le unghie di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Garlasco, il nuovo consulente di Andrea Sempio: "Il Dna è troppo poco. Se ho detto il contrario non ricordo"