Garlasco il consulente Palmegiani e l’improvviso cambio di idee su Dna e impronta 33 | Ho detto il contrario? Non ricordo
Armando Palmegiani è stato scelto come nuovo consulente dalla difesa di Andrea Sempio nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco dopo il forfait di Luciano Garofano. E subito su YouTube sono tornati in auge i suoi interventi sul canale Nero Crime in cui sembrava convinto della fondatezza degli indizi a carico dell’indagato. In particolare del Dna sulle unghie di Chiara Poggi, che «è attribuibile all’Y di Sempio». E sull’ impronta 33. Oggi in un’intervista al Corriere della Sera si lamenta: «Non c’è che dire: mi hanno dato il ben arrivato. Ho appena accettato l’incarico e sono già al centro di un attacco mediatico allucinante». 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: garlasco - consulente
Garlasco, Sempio cambia consulente: nuovo genetista per smontare le prove
Omicidio Garlasco e la difesa di Sempio, Armando Palmegiani il nuovo consulente disse: il Dna è suo. “Ma oggi ho letto le carte e...”
Garlasco, il consulente della famiglia Poggi parla delle ultime indagini: “Di un altro cadavere”
Garlasco, Armando Palmegiani (nuovo consulente di Sempio): "Anche se il Dna fosse suo...". #ignotox - X Vai su X
Mattino 5. . Caso #Garlasco, un video del nuovo consulente di Sempio: "Il DNA maschile sulle unghie di Chiara è di Andrea". Ora ha cambiato idea? #Mattino5 Vai su Facebook
Garlasco, chi è Armando Palmegiani: il nuovo consulente scelto da Sempio dopo l'addio di Garofano - Classe '65, Palmegiani, ex commissario capo della polizia di Stato, è entrato a far parte del team difensivo di Sempio. Scrive tag24.it
Garlasco, Armando Palmegiani è il consulente di Andrea Sempio dopo l'uscita di Garofano: è un ex poliziotto - Chi è Armando Palmegiani, il nuovo consulente della difesa di Andrea Sempio nominato dopo l'uscita di scena di Garofano: il suo pensiero su Garlasco ... virgilio.it scrive