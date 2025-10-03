Garlasco il consulente Palmegiani e l’improvviso cambio di idee su Dna e impronta 33 | Ho detto il contrario? Non ricordo

Armando Palmegiani è stato scelto come nuovo consulente dalla difesa di Andrea Sempio nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco dopo il forfait di Luciano Garofano. E subito su YouTube sono tornati in auge i suoi interventi sul canale Nero Crime in cui sembrava convinto della fondatezza degli indizi a carico dell’indagato. In particolare del Dna sulle unghie di Chiara Poggi, che «è attribuibile all’Y di Sempio». E sull’ impronta 33. Oggi in un’intervista al Corriere della Sera si lamenta: «Non c’è che dire: mi hanno dato il ben arrivato. Ho appena accettato l’incarico e sono già al centro di un attacco mediatico allucinante». 🔗 Leggi su Open.online