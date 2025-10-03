Garibaldi la storia e i segreti della prima portaerei italiana

Gazzetta.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vendita all'Indonesia per 450 milioni di dollari allontana dall'Italia una nave con 40 anni di servizio e oltre 20 da ammiraglia della nostra Marina Militare. Ripercorriamo le sue vicende, non comuni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

garibaldi la storia e i segreti della prima portaerei italiana

© Gazzetta.it - Garibaldi, la storia e i segreti della prima portaerei italiana

In questa notizia si parla di: garibaldi - storia

garibaldi storia segreti primaLa Mia Barca: tutte - La vendita all'Indonesia per 450 milioni di dollari allontana dall'Italia una nave con 40 anni di servizio e oltre 20 da ammiraglia della nostra Marina Militare. Riporta gazzetta.it

garibaldi storia segreti primaNave «Garibaldi» addio, niente museo: l’ex portaerei salpa per l’Indonesia - Un cambio di comando che segna la fine di un’epoca per la nave dei record. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Garibaldi Storia Segreti Prima