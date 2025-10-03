Garbo | La chiave potrebbe essere il centrocampo del Milan La Juventus rischia molto di più

Pianetamilan.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampo è il punto di forza del Milan in questo inizio di stagione. Secondo Daniele Garbo potrebbe essere decisivo contro la Juventus. Ecco che cosa ha detto a 'TMW Radio'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

garbo la chiave potrebbe essere il centrocampo del milan la juventus rischia molto di pi249

© Pianetamilan.it - Garbo: “La chiave potrebbe essere il centrocampo del Milan. La Juventus rischia molto di più”

In questa notizia si parla di: garbo - chiave

garbo chiave potrebbe essereGarbo: “La chiave potrebbe essere il centrocampo del Milan. La Juventus rischia molto di più” - Il centrocampo è il punto di forza del Milan in questo inizio di stagione. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Garbo Chiave Potrebbe Essere