Garante | stop a Clothoff l’app che spoglia le persone

Periodicodaily.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Stop a Clothoff, l’app che spoglia le persone: il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, in via d’urgenza e con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali degli utenti italiani nei confronti di una società, con sede nelle Isole Vergini Britanniche, che gestisce l’app Clothoff. "Clothoff offre un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: garante - stop

Chiara Poggi, giallo senza fine: dal Dna di un terzo uomo al video dell’autopsia in rete. Stop del Garante della Privacy

Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: nuovo esame tampone orale con altro profilo maschile. Il Garante: stop video su autopsia

Il Garante dei detenuti: "Stop agli esposti. Ma restano le criticità"

garante stop clothoff l8217appGarante: stop a Clothoff, l’app che spoglia le persone - (Adnkronos) – Stop a Clothoff, l’app che spoglia le persone: il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, in via d’urgenza e con effetto immediato, la limitazione provvisoria del ... Riporta msn.com

Garante, stop a Clothoff l'app che crea deepfake porno - Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, in via d'urgenza e con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali degli utenti italiani nei confronti ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Garante Stop Clothoff L8217app