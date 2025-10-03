Garante | stop a Clothoff l’app che spoglia le persone
(Adnkronos) – Stop a Clothoff, l’app che spoglia le persone: il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, in via d’urgenza e con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati personali degli utenti italiani nei confronti di una società, con sede nelle Isole Vergini Britanniche, che gestisce l’app Clothoff. "Clothoff offre un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
