Garage avvolto dalle fiamme a Marina di Pisa, bruciate anche due moto

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 14.10 in via Minorca, a Marina di Pisa, per l'incendio di un annesso ad uso garage. Le fiamme hanno completamente avvolto un garage in lamiera posto accanto a un edificio. I pompieri hanno estinto le fiamme che avevano interessato.