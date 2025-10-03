Gangi domenica comincia l’October Books con una giornata studi dedicata a San Francesco

Palermotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Gangi ha promosso un mese di eventi culturali e appuntamenti di carattere nazionale dedicati principalmente ai libri e alla lettura.Al via domenica il primo appuntamento della kermesse dal titolo “October Books and events” con una giornata di studi dedicata a: “La sapienza del creato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gangi - domenica

Cerca Video su questo argomento: Gangi Domenica Comincia L8217october