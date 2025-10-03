Gangi domenica comincia l’October Books con una giornata studi dedicata a San Francesco
Il Comune di Gangi ha promosso un mese di eventi culturali e appuntamenti di carattere nazionale dedicati principalmente ai libri e alla lettura.Al via domenica il primo appuntamento della kermesse dal titolo “October Books and events” con una giornata di studi dedicata a: “La sapienza del creato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Il Comune di Gangi invita tutta la cittadinanza a partecipare all’evento nazionale FIDAPA, dedicato alla diffusione della cultura della prevenzione. Domenica 5 Ottobre 2025 Piazza del Popolo – Gangi ? Ore 10:30 Percorso: Piazza del Popolo, Corso Giu Vai su Facebook
Una Roma cinica e spietata continua la sua corsa: quattro vittorie su cinque ed un solo gol subito, miglior difesa. Per la Fiorentina, invece, peggior partenza dal 1977/1978 (2 pareggi e 3 sconfitte) e ancora zero vittorie. E domenica un #FiorentinaRoma mica m - X Vai su X