Gallina scappa dal pollaio a San Martino viene presa a calci e aggredita durante la fuga poi il lieto fine
Era scappata di notte dal pollaio durante l’aggressione di una volpe riuscendo però a mettersi in salvo fino al ritorno a casa, dopo ben due mesi. A raccontarci la ‘fuga’ di Andy, una gallina divenuta decisamente popolare nel quartiere San Martino a Chieti, è Ramona Sablone che vuole testimoniare. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: gallina - scappa
