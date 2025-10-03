Galli | Di Francesco può aiutare un ragazzo come Camarda a crescere

Francesco Camarda è in prestito dal Milan al Lecce di Di Francesco. Filippo Galli a 'Radio TV Serie A' si è detto fiducioso sul suo percorso di crescita in terra salentina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

galli francesco pu242 aiutareF. Galli su Camarda: “Avanti così Francesco! Spero di vederlo presto al Milan” - Nella scorsa puntata di Radio Tv Serie A Filippo Galli ha speso bellissime parole per un ragazzo che personalmente ha conosciuto molto bene e molto da vicino, ovvero Francesco Camarda. Da milannews.it

