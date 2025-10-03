galeries lafayette si oppone ai negozi fisici shein in francia

Un affronto al mercato francese: Galeries Lafyette si oppone all’apertura dei primi negozi fisici permanenti di Shein. Si tratta di una prima mondiale. Il brand cinese è regolarmente accusato di concorrenza sleale, per aver inondato il mercato di prodotti scontati venduti online. Questi nuovi spazi sorgeranno all’interno del grande magazzino parigino BHV, che è attualmente in piena fase di trasformazione. Galeries Lafayette si oppone ai negozi permanenti Shein. Per avviare l’operazione, Shein ha collaborato con la Société des Grands Magasins (SGM). È la società immobiliare commerciale che gestisce realtà come il BHV Marais e alcuni negozi Galeries Lafayette, a seguito di accordi di cessione e di affiliazione con il gruppo stesso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

