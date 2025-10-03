Galeries Lafayette si oppone ai negozi fisici Shein in Francia
Un affronto al mercato francese: Galeries Lafyette si oppone all’apertura dei primi negozi fisici permanenti di Shein. Si tratta di una prima mondiale. Il brand cinese è regolarmente accusato di concorrenza sleale, per aver inondato il mercato di prodotti scontati venduti online. Questi nuovi spazi sorgeranno all’interno del grande magazzino parigino BHV, che è attualmente in piena fase di trasformazione. Galeries Lafayette si oppone ai negozi permanenti Shein. Per avviare l’operazione, Shein ha collaborato con la Société des Grands Magasins (SGM). È la società immobiliare commerciale che gestisce realtà come il BHV Marais e alcuni negozi Galeries Lafayette, a seguito di accordi di cessione e di affiliazione con il gruppo stesso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: galeries - lafayette
Le Galeries Lafayette e altri iconici grandi magazzini francesi, gestiti da Sgm, potrebbero ora ospitare i negozi fisici di Shein, mentre il marchio cinese di fast-fashion prevede di creare 200 posti di lavoro. Tensioni con la società madre Galeries Lafayette ? htt - facebook.com Vai su Facebook
Shein apre negozi fisici alle Galeries Lafayette: il gruppo francese «profondamente in disaccordo» - Da novembre Shein aprirà una boutique al Bhv Marais di Parigi, seguita da 5 nuove aperture in Francia all'interno di Galeries Lafayette, ma il gruppo si oppone ... Da msn.com
Shein aprirà in Francia i suoi primi negozi fisici permanenti, ma il Gruppo Galeries Lafayette si oppone - Dopo l'annuncio del colosso cinese sull'apertura di spazi fisici in Francia, il gruppo francese di department store comunica che si opporrà all'arrivo di negozi Shein in cinque punti vendita affiliati ... Segnala it.fashionnetwork.com