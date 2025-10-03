Galaxy S25 Ultra nella variante con 1 TB di memoria interna è scontato su Amazon di 660€, un’offerta incredibile che non andrebbe sprecata in quanto potrebbe terminare da un momento all’atro dato che si tratta della tipica offerta a tempo di Amazon. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. Pastiglie per lavastoviglie in sconto fino al 47%. Galaxy S25 Ultra da 1 TB scontato di 660€. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Galaxy S25 Ultra da 1 TB scontato di 660€, offerta incredibile!