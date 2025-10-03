GAL il Cammino dei Picentini i Villaggi della Tradizione e l’Ecomuseo dei Picentini per la DESTINAZIONE TURISTICA dei Picentini

Si terrà martedì 7 ottobre, a partire dalle ore 10:00, presso la Sede del GAL, il convegno conclusivo del progetto VoT – Progetto di Cooperazione Transnazionale T.I. 19.3.1, dal titolo Il Cammino dei Picentini, i Villaggi della Tradizione e l’Ecomuseo dei Picentini, per la DESTINAZIONE TURISTICA dei Picentini, a cui prenderanno parte gli alunni dell’Istituto Superiore Gian Camillo Glorioso di Montecorvino Rovella, accompagnati dalla Dirigente scolastica, Professoressa Teresa Sorrentino e altri Docenti. Introdurrà e coordinerà, il Direttore del GAL e Responsabile Cooperazione, Eligio Troisi. L’incontro inizierà con la proiezione del report audiovisivo finale del progetto VoT, con immagini ed interviste che racconteranno, in sintesi, l’intenso e proficuo lavoro svolto in questi anni. 🔗 Leggi su Zon.it

