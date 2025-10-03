GAL Colline Salernitane | Dall’Educazione Alimentare alla Qualità dell’Ecosistema Locale
Il GAL Colline Salernitane promuove con le scuole, a conclusione del progetto CREA MED. Mercoledì 8 ottobre 2025, presso la sede del GAL Colline Salernitane in via Valentino Fortunato (Area PIP – Giffoni Valle Piana), si terrà il convegno dal titolo “Dall’Educazione Alimentare alla Qualità dell’Ecosistema Locale”, organizzato nell’ambito del progetto di Cooperazione Transnazionale CREA MED – Dieta Mediterranea e Resilienza in una economia globalizzata. L’incontro vedrà la partecipazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo Don Milani-Linguiti di Giffoni Valle Piana, accompagnati dalla Dirigente scolastica Daniela Ruffolo e dai docenti, per un momento di confronto e sensibilizzazione su temi legati alla sana alimentazione, all’ambiente e alla valorizzazione dei prodotti locali. 🔗 Leggi su Zon.it
Il GAL Colline Salernitane, nell’ambito del progetto di Cooperazione interterritoriale CAM-SENT, porta in scena la cultura con il laboratorio della compagnia teatrale Solot di Benevento
Accordo Quadro di Collaborazione tra il GAL Colline Salernitane e gli undici Comuni interessati
Il GAL Colline Salernitane protagonista a “Campania Mater – 24 ore per l’Agricoltura” al Palazzo Reale di Napoli
