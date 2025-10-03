Gad Lerner e quel fango contro Giorgia Meloni | Ecco cosa spera che accada

Nuova dose di veleno di Gad Lerner nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Intervenuto come ospite durante la trasmissione Otto e e mezzo, il giornalista non ha perso occasione per attaccare il premier, uscendosene con parole davvero pesanti. L'argomento trattato era chiaramente la tesissima situazione internazionale: ossia la guerra in Medio Oriente, lo scontro fra Israele e la Flotilla, e gli scioperi annunciati in Italia. Secondo Lerner, la Meloni starebbe sperando in qualcosa di eclatante, specie per quanto riguarda gli scioperi annunciati dai sindacati. Lerner arriva addirittura a tirare in ballo Charlie Kirk nel suo parlare di gesti estremi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

