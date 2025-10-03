Furto sventato in una gioielleria a Nocera Superiore | indagini in corso

Salernotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tentativo di furto ai danni della gioielleria Cicalese 1898 di Nocera Superiore è stato sventato grazie all'intervento di alcuni residenti. L'allarme dato dai cittadini ha infatti costretto alla fuga un gruppo di quattro uomini che stava tentando di forzare la saracinesca dell'esercizio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

furto sventato gioielleria noceraFurto sventato alla Gioielleria Cicalese di Nocera Superiore grazie all'allarme dei residenti - Nella notte tra il 30 settembre e il 1° ottobre un gruppo di malviventi ha tentato di mettere a segno un furto ai danni della storica Gioielleria Cicalese 1898 di Nocera Superiore, ... Riporta msn.com

Nocera Inferiore, tentato furto in una gioielleria. In fuga in autostrada: intervengono i carabinieri - Una banda di ladri ha tentato un furto in una gioielleria in pieno centro, a Nocera Inferiore. Come scrive ilmattino.it

