Furto sventato in una gioielleria a Nocera Superiore | indagini in corso

Un tentativo di furto ai danni della gioielleria Cicalese 1898 di Nocera Superiore è stato sventato grazie all'intervento di alcuni residenti. L'allarme dato dai cittadini ha infatti costretto alla fuga un gruppo di quattro uomini che stava tentando di forzare la saracinesca dell'esercizio.