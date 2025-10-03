Furto nel negozio di borse di lusso la proprietaria in lacrime | Rubate tutte le Louis Vuitton e Chanel VIDEO

Colpo da 100mila euro al negozio De-Luxe Bags di Treviso: rubate 65 borse Chanel e Louis Vuitton. La titolare in lacrime: “Mi hanno spezzato il cuore”. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Furto nel negozio di borse di lusso, la proprietaria in lacrime: "Rubate tutte le Louis Vuitton e Chanel". VIDEO

Razzia nel negozio di borse di lusso, la proprietaria in lacrime: «Rubate tutte le Louis Vuitton e Chanel. Hanno lasciato un cuore spezzato a metà» - Centomila euro in borse di lusso asportati in meno di dieci minuti dalla vetrina e dagli scaffali del piccolo atelier di via Santa Margherita, in pieno centro a Treviso. msn.com scrive

Furto all’atelier De-Luxe Bags: in 10 minuti sparite 65 borse di Louis Vuitton e Chanel dal valore di 100mila euro - TREVISO Centomila euro in borse di lusso asportati in meno di dieci minuti dalla vetrina e dagli scaffali del piccolo atelier di via Santa Margherita, in pieno centro. Scrive ilgazzettino.it