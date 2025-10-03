Furto in un' abitazione con bottino da oltre 30mila euro | arrestato un odei ladri

Oggi i carabinieri hanno posto agli arresti domiciliari un 30enne napoletano accusato di furto in abitazione. Secondo quanto emerso dalle indagini, il 14 febbraio 2025, il soggetto si sarebbe introdotto, insieme ad un complice, in un'abitazione di Sant'Antonio Abate, dalla quale avrebbe sottratto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it