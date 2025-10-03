Furto al centro agroalimentare colpite 18 imprese | torna il problema sicurezza

Tempo di lettura: < 1 minuto Una banda composta da almeno sei persone si è introdotta intorno alle 22:30 nel centro agroalimentare di Salerno scassinando le saracinesche di almeno 18 attività e portando via il denaro presente, causando anche una serie di danni alle attrezzature. In modo particolare computer e telecamere di sorveglianza sono state manomesse dai ladri che hanno agito indisturbati, mettendo ancora una volta in luce la scarsa sicurezza dei sistemi di sorveglianza del centro agroalimentare di Salerno. Lo ha ricordato il presidente Nino Pecoraro, anche lui colpito dal furto che da tempo affida anche al nuovo intervento programmato dall’amministrazione comunale con la nascita del nuovo centro agroalimentare, le speranze di poter aumentare la sorveglianza della struttura e degli operatori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

