Furto a Crema poi la fuga da film terminata con lo schianto e con le gomitate agli agenti | 2 minori arrestati
Due minori arrestati a Crema dopo inseguimento: responsabili di furto in abitazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: furto - crema
