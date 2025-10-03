Furti nelle auto in sosta | giro di vite contro i ladri sul litorale

I Carabinieri del Gruppo di Ostia, dopo un’attenta analisi del fenomeno, hanno individuato aree del territorio maggiormente colpite dai furti su auto, con relative incidenze per fasce orarie. A tal proposito sono stati predisposti specifici servizi di controllo per garantire un’efficace azione di prevenzione e contrasto. In tale contesto, oltre l’arresto di due giovani effettuato in Acilia qualche notte fa, nel corso della scorsa mattinata, a Santa Marinella, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hann o denunciato in stato di libertà per furto aggravato un cittadino marocchino di 23 anni, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, per aver e asportato una valigia da un’auto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it