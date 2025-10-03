Furti nelle auto in sosta | giro di vite contro i ladri sul litorale
I Carabinieri del Gruppo di Ostia, dopo un’attenta analisi del fenomeno, hanno individuato aree del territorio maggiormente colpite dai furti su auto, con relative incidenze per fasce orarie. A tal proposito sono stati predisposti specifici servizi di controllo per garantire un’efficace azione di prevenzione e contrasto. In tale contesto, oltre l’arresto di due giovani effettuato in Acilia qualche notte fa, nel corso della scorsa mattinata, a Santa Marinella, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hann o denunciato in stato di libertà per furto aggravato un cittadino marocchino di 23 anni, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, per aver e asportato una valigia da un’auto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: furti - auto
Bar Donatello, titolari esasperati. Multa per l’auto sul marciapiede: “Volevamo solo evitare altri furti”
Furti nei parcheggi, presa la banda: rubavano le borse lasciate in auto
Raffica di furti su auto nella notte a Cologno al Serio
#Napoli: smantellata banda dedita a furti di auto di lusso. Nascondevano GPS in paraurti e specchietti retrovisori per monitorare i veicoli. #Carabinieri eseguono 4 misure cautelari ? https://carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/banda - X Vai su X
Rubavano auto e moto con airtag e gps: 22 furti scoperti, quattro arrestati - facebook.com Vai su Facebook
Furti nelle auto in sosta: giro di vite contro i ladri sul litorale - I Carabinieri del Gruppo di Ostia, dopo un’attenta analisi del fenomeno, hanno individuato aree del territorio maggiormente colpite dai furti su auto, con relative incidenze per fasce orarie. Riporta ilfaroonline.it
Como, danni alle auto in sosta e minacce ai passanti: denunciato habitué dei furti nelle macchine - Como, 15 maggio 2025 – L’arresto di qualche settimana fa non gli è bastato, se non a cambiare zona. Come scrive ilgiorno.it