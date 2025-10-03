Furti d'auto col gps ex presidente della squadra di calcio tra vittime della banda
La Maserati Levante di Nazario Matachione era stata rubata a Bagnoli, ritrovata a Marianella; nel veicolo tracce di Dna riconducibili a tre degli indagati raggiunti oggi da misura cautelare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: furti - auto
Bar Donatello, titolari esasperati. Multa per l’auto sul marciapiede: “Volevamo solo evitare altri furti”
Furti nei parcheggi, presa la banda: rubavano le borse lasciate in auto
Raffica di furti su auto nella notte a Cologno al Serio
#Napoli: smantellata banda dedita a furti di auto di lusso. Nascondevano GPS in paraurti e specchietti retrovisori per monitorare i veicoli. #Carabinieri eseguono 4 misure cautelari ? https://carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/banda - X Vai su X
Rubavano auto e moto con airtag e gps: 22 furti scoperti, quattro arrestati - facebook.com Vai su Facebook
Furti d’auto col gps, ex presidente della squadra di calcio tra vittime della banda - La Maserati Levante di Nazario Matachione era stata rubata a Bagnoli, ritrovata a Marianella; nel veicolo tracce di Dna riconducibili a tre degli indagati ... Secondo fanpage.it
Furti auto di lusso, sgominata la banda dell'airtag - La gang seguiva i veicoli da rubare posizionando gps nel paraurti e nei retrovisori. Si legge su ansa.it