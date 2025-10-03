Fuochi in strada varchi sbarrati Blocco al porto di Livorno i sindacati scioperano per Gaza Cosa accade

Livorno, 3 ottobre 2025 – E’ cominciato tutto alle prime luci dell’alba, quando alcuni attivisti del sindacato di base Usb hanno messo in atto il blocco totale del porto commerciale di Livorno nel giorno dello sciopero generale  per GazaVarchi bloccati al porto, è caos a Livorno I manifestanti hanno posizionato transenne e acceso fuochi per impedire il passaggio dei veicoli compresi quelli di passeggeri ai traghetti, con conseguenti disagi alla circolazione. E’ stato chiuso anche lo svincolo Porto della superstrada Firenze-Pisa-Livorno, così come risulta bloccato il traffico sull’Aurelia in entrata verso il porto commerciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

