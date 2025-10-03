Fumarola Cisl | Landini e lo sciopero su Gaza? Stando con gli antagonisti rischia di favorire l’estremismo

3 ott 2025

“Noi rispettiamo le decisioni degli altri sindacati. Ma l’uso compulsivo dello sciopero generale rischia di svilire questo strumento di ultima istanza nelle relazioni sociali e industriali, facendo. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

fumarola cisl landini scioperoFumarola (Cisl): “Landini e lo sciopero su Gaza? Stando con gli antagonisti rischia di favorire l'estremismo” - La segretaria generale del sindacato di via Po: "L’uso compulsivo dello sciopero generale svilisce questo strumento di ultima istanza nelle relazioni sociali e industriali, facendolo diventare altro. ilfoglio.it scrive

fumarola cisl landini scioperoSciopero generale Cgil: la Cisl non ci sta - Mentre Maurizio Landini annuncia manifestazioni e blocchi in tutto il Paese, Daniela Fumarola prende le distanze: «Abbiamo condannato ogni massacro, ma la nostra priorità è salvare vite con aiuti uman ... Si legge su famigliacristiana.it

