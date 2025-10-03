Fuggito dal Mali dico grazie all?Italia per avermi accolto Senza saper nuotare ho soccorso i migranti in mare chi scappa lo fa per salvarsi

Leggo.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Io non so nuotare. Eppure, due anni fa mi sono offerto volontario per soccorrere dei migranti in mare. Quelle 97 persone, la 98esima era una donna che aveva perso la vita durante la. 🔗 Leggi su Leggo.it

fuggito dal mali dico grazie allitalia per avermi accolto senza saper nuotare ho soccorso i migranti in mare chi scappa lo fa per salvarsi

© Leggo.it - «Fuggito dal Mali, dico "grazie" all?Italia per avermi accolto. Senza saper nuotare ho soccorso i migranti in mare, chi scappa lo fa per salvarsi»

In questa notizia si parla di: fuggito - mali

Fuggito dalla Georgia: "Diritti negati: un inferno. Al sicuro grazie a Caleidos" - Era settembre dello scorso anno quando il parlamento, in Georgia, varava la stretta sui diritti Lgbtq, con l’approvazione definitiva della legge sui valori della famiglia e la protezione dei minori. Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Fuggito Mali Dico Grazie