Fuga dal valico tra gli scontri a fuoco
AREZZO Mohammed viveva a Jabalia, poi come i suoi familiari e migliaia di connazionali è stato costretto a lasciare la zona a causa della guerra. Ha vissuto fino a pochi giorni fa a Gaza City e mercoledì sera, al termine di una complessa operazione di trasferimento, è arrivato in Italia accolto a Ciampino dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani e dalla ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. L’operazione, come specifica la Presidenza del Consiglio, ha preso il via in prossimità dell’ospedale Shuhada al-Aqsa di Deir al-Balah, nel cuore della Striscia di Gaza. Nonostante i violenti scontri a fuoco nell’area, il personale italiano ha assistito il gruppo di palestinesi una volta uscito dal valico di Kerem Shalom. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: fuga - valico
Continua l’assalto di Israele a Gaza City. Aperto nuovo valico temporaneo per consentire la fuga
Il valico di Allenby è l'unico punto di ingresso e di uscita per i palestinesi della Cisgiordania che si recano all'estero via terra ? https://l.euronews.com/f4fL Vai su Facebook
Fuga dal valico tra gli scontri a fuoco - AREZZO Mohammed viveva a Jabalia, poi come i suoi familiari e migliaia di connazionali è stato costretto a lasciare la ... Si legge su lanazione.it