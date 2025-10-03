AREZZO Mohammed viveva a Jabalia, poi come i suoi familiari e migliaia di connazionali è stato costretto a lasciare la zona a causa della guerra. Ha vissuto fino a pochi giorni fa a Gaza City e mercoledì sera, al termine di una complessa operazione di trasferimento, è arrivato in Italia accolto a Ciampino dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani e dalla ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. L’operazione, come specifica la Presidenza del Consiglio, ha preso il via in prossimità dell’ospedale Shuhada al-Aqsa di Deir al-Balah, nel cuore della Striscia di Gaza. Nonostante i violenti scontri a fuoco nell’area, il personale italiano ha assistito il gruppo di palestinesi una volta uscito dal valico di Kerem Shalom. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Fuga dal valico tra gli scontri a fuoco