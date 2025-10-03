Fucili pistola e munizioni | scoperto un arsenale in casa di un agricoltore

Bresciatoday.it | 3 ott 2025

Una passione per la caccia coltivata per anni, che si era trasformata in una vera e propria collezione. Dentro casa, infatti, custodiva un arsenale: una dozzina di fucili, una pistola e numerose munizioni. Nulla di illegale, almeno sulla carta, perché quasi tutte le armi erano state regolarmente. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

