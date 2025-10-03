Fucili pistola e munizioni | scoperto un arsenale in casa di un agricoltore

Una passione per la caccia coltivata per anni, che si era trasformata in una vera e propria collezione. Dentro casa, infatti, custodiva un arsenale: una dozzina di fucili, una pistola e numerose munizioni. Nulla di illegale, almeno sulla carta, perché quasi tutte le armi erano state regolarmente. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: fucili - pistola

#RAPINE A #NAPOLI E #CASERTA, GLI #ARRESTI - Armati di pistola e fucile, hanno minacciato dei proprietari e portato via gioielli e incasso giornaliero per oltre 63mila euro Vai su Facebook

Pistole e fucili circolano liberamente in 38 Stati. Nel Paese i pezzi sono 393 milioni: 120 ogni 100 abitanti. E 46 mila vittime l’anno. La violenza prima causa di morte tra i minori - X Vai su X

Minaccia la moglie, in casa ha una pistola e due fucili. Arrestato - Un acceso litigio in casa, la chiamata ai carabinieri e la scoperta di un arsenale illegale. Secondo lanazione.it

Armi e munizioni sequestrati nell'Avellinese - Otto fucili, altrettante pistole e circa mille cartucce irregolarmente custoditi sono stati sequestrati dai carabinieri della compagnia di Baiano, in provincia di Avellino, nel corso di una serie di o ... Si legge su ansa.it