Fruit Attracion successo a Madrid per il Mod e il Distretto agricolo pontino

A Madrid si e chiusa la Fruit Attraction, il salone internazionale dell'ortofrutta, che ha visto partecipare, con ottimi riscontri, il Distretto agroalimentare di qualità cooperativo agricolo pontino e del Mof, il Mercato ortofrutticolo di Fondi.  Distretto  Oltre 2.600 espositori, più di 135.000. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

