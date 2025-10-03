Fru è il nuovo Malus è guerra tra Medagliati e Complici

N ella sesta puntata di Pechino Express 2025 – sul tetto del mondo, in onda questa stasera su TV8 alle 21.30, la gara entra nel vivo con i primi screzi tra coppie avversarie e qualche cibo indigesto di troppo. Dissapori tra Antonio Rossi e Gigi Campanile. Fru sarà il simpatico portabandiera del “Malus”, pronto sia a rallentare la corsa dei partecipanti, sia a metterli di buonumore. Il Jolly del programma sarà anche protagonista di un piccante siparietto con le bellissime Atlantiche. In attesa della nuova stagione, che sarà trasmessa nella primavera del 2026, l’adventure show si può seguire ogni venerdì in chiaro su TV8 e in streaming su NOW. 🔗 Leggi su Iodonna.it

