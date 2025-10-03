Frosinone Vivere la dislessia tra difficoltà e opportunità
In occasione della Settimana Nazionale della Dislessia 2025, la sezione AID di Frosinone promuove “Vivere la dislessia tra difficoltà e opportunità”, due appuntamenti gratuiti di informazione e sensibilizzazione sul tema dei DSA, con focus in particolare sulla corretta gestione degli aspetti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
