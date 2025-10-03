Frosinone un successo l’incontro con il professor Maurizio Rizzuto nell' ambito del progetto Proben
Un seminario di 8 ore. Ma otto ore volate via. In un baleno. E’ stato l’incontro con il professor Maurizio Rizzuto (docente dell’Università Salesiana) che – nell’ambito del progetto PROBEN – ha affascinato gli studenti del Conservatorio di Musica di Frosinone parlando di “Comunicazione e Mindset”. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
