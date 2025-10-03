Frosinone Mattia | Più controlli più prevenzione Serve un piano integrato per la sicurezza

Frosinonetoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla fine del mese di luglio scorso, l’onorevole Aldo Mattia aveva lanciato un appello sul problema della sicurezza a Frosinone con una lettera-aperta al Prefetto Ernesto Liguori e al Sindaco Riccardo Mastrangeli. A due mesi di distanza, il deputato di Fratelli d’Italia, torna sulla questione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: frosinone - mattia

Frosinone, ricercati scoperti dai controlli in A1: arrestati - Due persone sono state arrestate dalla Polizia Stradale di Frosinone nel corso di una serie di controlli lungo l'Autostrada del Sole, lungo il tratto che attraversa la Ciociaria. Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Frosinone Mattia Pi249 Controlli