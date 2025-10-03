frontale tra auto e furgone giovane liberato dalle lamiere

ROMANENGO (Cremona) Terribile incidente frontale ieri alle 13.45 circa sulla Serenissima, nel rettilineo che collega Romanengo a Ticengo. Si sono scontrati una Renault Clio e un furgone Combo. Sul posto due ambulanze delle Croci Verdi di Crema e di Soncino, auto medica, eliambulanza, vigili del fuoco e una pattuglia della Polstrada di Crema. Secondo gli accertamenti degli agenti della Polstrada, il furgone Combo, condotto da un uomo di 66 anni di Casaletto Vaprio si è scontrato frontalmente con una Renault Clio che proveniva dalla parte opposta e al cui volante c’era un ragazzo di 25 anni di Bari da poco domiciliato a Romanengo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

