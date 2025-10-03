Frontale mortale tra auto e tir in tangeziale | due vittime una irpina
Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia nella tarda mattinata di oggi alle porte di Campobasso: due persone hanno perso la vita in seguito a uno scontro frontale tra un’auto e un furgone avvenuto sulla tangenziale est. Una donna di 74 anni originaria di Avellino, alla guida di una Cinquecento, ha perso la vita sul colpo, mentre il conducente del furgone – un uomo di 61 anni, originario di San Martino in Pensilis – è morto al pronto soccorso dell’ospedale di Campobasso. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ai soccorritori del 118. Dopo averlo intubato, lo hanno affidato ai medici del reparto di emergenza del Cardarelli, ma nonostante i tentativi di strapparlo alla morte per l’uomo non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: frontale - mortale
Incidente mortale sulla statale Trignina a San Salvo: scontro frontale tra due auto
Schianto mortale ieri sera, la vittima è il manager Marino Viola, 51 anni. Fatale il frontale con un altro mezzo lungo la Cassino–Atina
Schianto atroce sulla statale, il frontale mortale contro il camion carico di materiale: morti e feriti
Frontale a Clusane: morto un uomo Incidente mortale questo pomeriggio in centro a Clusane. A perdere la vita nel frontale tra due auto un uomo di 57 anni residente a Iseo. - facebook.com Vai su Facebook
10/9/25. In un breve messaggio il sindaco di Chioggia Armelao informa che in Romea sul ponte translagunare c’è stato un incidente mortale, probabilmente un frontale tra auto e camion. Personale sul posto. Il comandante predisporrà un comunicato stampa c - X Vai su X
Incidente mortale dopo un frontale devastante, muore un trentenne e altri finiscono in ospedale - Le operazioni di soccorso hanno impegnato a lungo i vigili del fuoco, il personale del 118 e le forze dell’ordine, ... Riporta giornalelavoce.it
Frontale con un trattore nel vercellese, morto il guidatore dell'auto - Incidente frontale con un trattore, deceduto il guidatore dell'auto: è successo stamattina nel Vercellese, lungo la strada che collega Tronzano e Cigliano. rainews.it scrive