Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia nella tarda mattinata di oggi alle porte di Campobasso: due persone hanno perso la vita in seguito a uno scontro frontale tra un’auto e un furgone avvenuto sulla tangenziale est. Una donna di 74 anni originaria di Avellino, alla guida di una Cinquecento, ha perso la vita sul colpo, mentre il conducente del furgone – un uomo di 61 anni, originario di San Martino in Pensilis – è morto al pronto soccorso dell’ospedale di Campobasso. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ai soccorritori del 118. Dopo averlo intubato, lo hanno affidato ai medici del reparto di emergenza del Cardarelli, ma nonostante i tentativi di strapparlo alla morte per l’uomo non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Frontale mortale tra auto e tir in tangeziale: due vittime, una irpina