Frode ’Bonus facciate’ Sequestrati 150mila euro

Un sequestro preventivo da 150mila euro è stato eseguito dalla Guardia di finanza di Massa Carrara, su ordine della Procura di Monza, nell’ambito di un’indagine per frode nel settore dei crediti d’imposta edilizi, in particolare il cosiddetto ’ Bonus facciate ’. Il principale indagato avrebbe incassato ingiustamente oltre 120mila euro utilizzando documentazione falsa e riferita a un immobile inesistente. L’operazione trae origine dalla querela presentata da un uomo che, convocato dall’Agenzia delle Entrate per chiarimenti su alcuni crediti fiscali a lui intestati, aveva inizialmente denunciato un presunto furto d’identità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Frode ’Bonus facciate’. Sequestrati 150mila euro

In questa notizia si parla di: frode - bonus

Frode del sisma bonus . Giro da oltre un milione. Imprenditori denunciati

Prato: frode fiscale su bonus edilizi. Sequestrati 2 milioni e mezzo di euro di crediti fittizi. Acquistati Rolex e beni di lusso

Maxi frode, bonus edilizi con i defunti

CRONACA | Frode fiscale sul bonus facciate: la Guardia di Finanza scopre una ditta che ha incassato crediti d’imposta inesistenti per 65 mila euro. Sequestro preventivo disposto dal Gip di Castrovillari. Vai su Facebook

Frode con i bonus edilizi, chiuse le indagini per sette persone: raggiro da oltre 200mila euro https://ift.tt/7o06MJI https://ift.tt/G3NhHoR - X Vai su X

Ravenna, fatture false nell'informatica con la «frode carosello»: sequestrati 40 milioni di euro - Un giro di fatture false con l’obiettivo di evadere l’Iva è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Ravenna: l’ambito è quello informatico e nel mirino sono finite due società, una con sede nella ... Si legge su corrieredibologna.corriere.it

Frode fiscale, sequestrati 5 milioni di euro a società - Cinque milioni di euro sono stati sottoposti a sequestro preventivo dalla Guardia di Finanza di Avellino nei confronti di una società operante nel settore del commercio di prodotti elettronici. Secondo ansa.it