Frida Opera Musical si apre con l’anteprima nazionale ad Avellino

Tempo di lettura: 5 minuti A partire da ottobre 2025, i teatri italiani accoglieranno una nuova, attesissima produzione: Tour: Avellino Teatro Carlo Gesualdo: 21 e 22 ottobre 2025 Antemprima Nazionale Milano TAM Teatro Arcimboldi: dal 30 ottobre al 2 novembre 2025 Debutto Firenze Teatro Verdi: dal 7 al 9 novembre 2025 Roma Teatro Brancaccio: dal 13 al 23 novembre 2025 Torino Teatro Alfieri: dal 4 al 7 dicembre 2025 FRIDA OPERA MUSICAL, scritto da Andrea Ortis e Gianmario Pagano, con la regia di Andrea Ortis e la partecipazione di Drusilla Foer. Le musiche e le liriche di Vincenzo Incenzo si fondono alle coreografie di Marco Bebbu e alle linee dettagliate dei costumi a firma di Erika Carretta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

