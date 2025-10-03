Frida Opera Musical si apre con l’anteprima nazionale ad Avellino
Tempo di lettura: 5 minuti A partire da ottobre 2025, i teatri italiani accoglieranno una nuova, attesissima produzione: Tour: Avellino Teatro Carlo Gesualdo: 21 e 22 ottobre 2025 Antemprima Nazionale Milano TAM Teatro Arcimboldi: dal 30 ottobre al 2 novembre 2025 Debutto Firenze Teatro Verdi: dal 7 al 9 novembre 2025 Roma Teatro Brancaccio: dal 13 al 23 novembre 2025 Torino Teatro Alfieri: dal 4 al 7 dicembre 2025 FRIDA OPERA MUSICAL, scritto da Andrea Ortis e Gianmario Pagano, con la regia di Andrea Ortis e la partecipazione di Drusilla Foer. Le musiche e le liriche di Vincenzo Incenzo si fondono alle coreografie di Marco Bebbu e alle linee dettagliate dei costumi a firma di Erika Carretta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: frida - musical
Agli Arcimboldi il musical dedicato all'anima ribelle di Frida Kahlo
Frida Kahlo rivive in un emozionante musical al Teatro Alfieri: sul palco c'è anche Drusilla Foer
Se trenta musical possono bastare. Da Sherlock Holmes a Frida e Grease
Perché vedere Frida Opera Musical ? Ve lo racconta il regista #AndreaOrtis il kolossal sulla vita di Frida Kahlo Regia di ANDREA ORTIS 12-23 Novembre 2025 Teatro Brancaccio Biglietti disponibili https://www.ticketone.it/s - facebook.com Vai su Facebook
’Frida Opera Musical’. Arte, vita e rivoluzione di una donna unica - Una storia straordinaria quella di Frida Kahlo divenuta, al pari di Vincent Van Gogh prima di lei, un’icona senza tempo in grado influenzare il nostro presente anche in mondi molto distanti da quello ... Da quotidiano.net
Frida Kahlo, icona pop raccontata e riprodotta in mille modi, presto anche in un musical - Stasera torna in tv il film "Frida" (su La 7 D), con Salma Hayek nel ruolo della pittrice messicana. Lo riporta famigliacristiana.it