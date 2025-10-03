Frida Opera Musical si apre con l’anteprima nazionale ad Avellino

A partire da ottobre 2025, i teatri italiani accoglieranno una nuova, attesissima produzione: Tour:  Avellino   Teatro Carlo Gesualdo: 21 e 22 ottobre 2025 Antemprima Nazionale   Milano   TAM Teatro Arcimboldi: dal 30 ottobre al 2 novembre 2025 Debutto   Firenze   Teatro Verdi: dal 7 al 9 novembre 2025 Roma   Teatro Brancaccio: dal 13 al 23 novembre 2025 Torino   Teatro Alfieri: dal 4 al 7 dicembre 2025   FRIDA OPERA MUSICAL, scritto da Andrea Ortis e Gianmario Pagano, con la regia di Andrea Ortis e la partecipazione di Drusilla Foer. Le musiche e le liriche di Vincenzo Incenzo si fondono alle coreografie di Marco Bebbu e alle linee dettagliate dei costumi a firma di Erika Carretta.

