Free Gaza sul Pirellone come urlo di pace Fontana parla di abuso e la Lega annuncia denuncia | cosa succede

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I consiglieri regionali Pierfrancesco Majorino (Pd) e Luca Paladini (Patto Civico) hanno proiettato la scritta Free Gaza sulla facciata di Palazzo Pirelli di Milano, sede del Consiglio regionale della Lombardia. In breve sono scoppiate diverse polemiche: alla voce del Presidente della Regione, Attilio Fontana, ha fatto seguito quella della Lega che ha annunciato di volere sporgere denuncia. "Tornassi indietro lo rifarei", ha replicato Paladini a Fanpage.it. "È un urlo di pace, non possiamo più stare in silenzio". Ecco costa succedendo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

