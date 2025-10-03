Freddy Grand Prix di Ginnastica a Reggio Emilia | show con le azzurre Baldassarri e Villa
Reggio Emilia, 3 ottobre 2025 – La ginnastica tricolore diventa show con il Freddy Grand Prix di Reggio Emilia. Appuntamento sabato 22 novembre al PalaBigi con i campioni e le campionesse di alcune discipline della Federazione Ginnastica d'Italia. L'evento, con inizio alle 17, vedrà due squadre capitanate da altrettante stelle della ginnastica: Milena Baldassarri e Giorgia Villa. Tre round di sfide, votabili attraverso i profili social del GP e sulla piattaforma Sportface che trasmetterà l'evento in diretta. Il Freddy Grand Prix è organizzato dal COL Grand Prix insieme alla Federazione Ginnastica d'Italia ed è uno dei grandi eventi di Sport Valley, il progetto della Regione Emilia-Romagna.
L'attesa è finita! Da venerdì 3 ottobre la biglietteria sarà aperta! Il Freddy Grand Prix di Ginnastica sta per accendere i cuori e le luci del PalaBigi di Reggio Emilia Sabato 22 novembre 2025 ? Ore 17:00 La città del Tricolore diventa capitale della ginna
Freddy Gymnastics Grand Prix in Reggio Emilia: show with Italian athletes Baldassarri and Villa - Artistic direction is entrusted to Kataklò's "mother," Giorgia Villa.
