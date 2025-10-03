Freddo sì ma con il sole e senza pioggia | le previsioni meteo per il weekend

Il primo fine settimana di ottobre è arrivato: tempo di sagre e feste autunnali in Lombardia nella speranza che le condizioni meteorologiche non guastino i programmi. Chi si chiede che tempo farà per programmare una gita fuori porta o, più semplicemente, per scongiurare i danni dal maltempo che si registrano puntualmente ad ogni temporale, può in qualche modo rallegrarsi. Perché, se è vero che le temperature sono date in drastico calo, sotto la media stagionale, sembra altresì certo che i prossimi giorni non saranno tormentati da nubifragi e dissesti idrogeologici. L’ultima allerta meteo diramata dalla Regione è infatti datata 26 settembre e, al momento, non ne risultano di nuove. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

