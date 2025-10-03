La Giunta comunale di Cavriglia ha approvato la prima variante al progetto della nuova area a verde attrezzata in via del Progresso, nella frazione di Vacchereccia, confermando l’investimento complessivo di 70.000 euro. Il progetto, redatto dall’Ufficio tecnico comunale e già approvato a giugno, sarà realizzato a cura e spese della società Acros Immobiliare Srl, sulla base della convenzione sottoscritta con il Comune lo scorso 3 luglio. Questa variante si è resa necessaria per introdurre alcune modifiche tecniche rispetto al progetto originario, dovute sia a circostanze impreviste emerse in fase di pianificazione sia all’opportunità di ottimizzare la realizzazione dell’opera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Frazione Vacchereccia. Soldi per l’area verde