Frattesi mistero Inter Dai gol pesanti all’eclissi La Cremonese è un bivio

Quel mal di pancia, in effetti, c’era. Lo si proponeva come metafora, invece era concreto. "Non stava bene, l’ho mandato a riscaldarsi. Era la prima scelta al posto di Zielinski, poi è tornato in panchina per un problema allo stomaco che si portava da Cagliari, abbiamo preferito non metterlo dentro". Poche parole per togliere ogni dubbio, e chiudere un caso. Anzi, confermare un mistero. Il soggetto è Davide Frattesi, la voce quella di Cristian Chivu. Con lo Slavia Praga il romano era atteso in campo. Sin dal primo minuto, poi a gara in corso. Quando anche in un match largamente indirizzato il classe 1999 è rimasto seduto in panchina, il dubbio è venuto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

