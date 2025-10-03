Frattesi Inter possibile una maglia da titolare contro la Cremonese | l’idea di Chivu

Frattesi Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’arrivo di Cristian Chivu in panchina. Tutti i dettagli in merito. Doveva entrare in campo contro lo Slavia Praga per uno spezzone di gara, ma un improvviso mal di stomaco lo ha fermato. Ora Davide Frattesi guarda alla sfida di domani con la Cremonese come a un’opportunità da non perdere per rimettersi in carreggiata. Il centrocampista classe 1999, arrivato dal Sassuolo nell’estate del 2023, non ha ancora trovato continuità in questa stagione, complice la forte concorrenza in mediana e qualche problema fisico. Secondo Tuttosport, le scelte di Cristian Chivu in Champions hanno ribadito la gerarchia: contro i cechi hanno giocato dal 1’ Piotr Zielinski e Petar Sucic come mezzali, con Nicolò Barella subentrato nella ripresa. 🔗 Leggi su Internews24.com

