Frattesi Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’arrivo di Cristian Chivu in panchina. Tutti i dettagli in merito. La stagione di Davide Frattesi non è ancora decollata. Dopo due anni con Simone Inzaghi in cui, pur partendo spesso dalla panchina, aveva comunque trovato spazio con minutaggi consistenti già a inizio campionato, quest’anno con Cristian Chivu i numeri parlano chiaro: appena 72 minuti complessivi, nessuna presenza da titolare e la sensazione di non riuscire a ritagliarsi ancora un ruolo da protagonista. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la causa principale è stata una condizione fisica precaria, dovuta all’operazione di ernia subita in estate e a successivi problemi di stomaco che ne hanno rallentato l’inserimento. 🔗 Leggi su Internews24.com

Frattesi Inter, ora il centrocampista diventa un caso: meno minuti rispetto ad Inzaghi, cosa succede