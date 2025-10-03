Frattesi Inter ora il centrocampista diventa un caso | meno minuti rispetto ad Inzaghi cosa succede
Frattesi Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’arrivo di Cristian Chivu in panchina. Tutti i dettagli in merito. La stagione di Davide Frattesi non è ancora decollata. Dopo due anni con Simone Inzaghi in cui, pur partendo spesso dalla panchina, aveva comunque trovato spazio con minutaggi consistenti già a inizio campionato, quest’anno con Cristian Chivu i numeri parlano chiaro: appena 72 minuti complessivi, nessuna presenza da titolare e la sensazione di non riuscire a ritagliarsi ancora un ruolo da protagonista. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la causa principale è stata una condizione fisica precaria, dovuta all’operazione di ernia subita in estate e a successivi problemi di stomaco che ne hanno rallentato l’inserimento. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: frattesi - inter
Nico Gonzalez ai saluti, la Juventus stuzzica l’Inter: idea di scambio con Frattesi?
Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi
Inter: dal Newcastle alla permanenza: Chivu cambia ruolo a Frattesi
MEDIASET - Inter, Frattesi e Carlos Augusto verso il rinnovo https://ift.tt/QUoOTE3 - X Vai su X
Cinque cambi in vista di Inter-Slavia Praga? Chivu cambia mezza formazione scesa in campo a Cagliari: tornano Sommer, Acerbi e Sucic vince il ballottaggio su Frattesi Dumfries e Dimarco saranno i titolari in Champions #InterSlaviaPraga #Inter #Spaz Vai su Facebook
Frattesi, mistero Inter. Dai gol pesanti all’eclissi. La Cremonese è un bivio - Solo 72 minuti di campo per il centrocampista, escluso anche con Cagliari e Slavia. Riporta ilgiorno.it
Calciomercato Inter: Frattesi e un futuro lontano - In casa Inter rimane aperto il caso relativo a Davide Frattesi, centrocampista della Nazionale che in maglia nerazzurra fatica a ... Lo riporta calcioline.com