Frattesi e Diouf chi li ha visti finora? Per loro e altri due nemmeno una gara dal 1' con l' Inter
Anche Darmian e Bonny non hanno mai trovato spazio dall'inizio con Chivu. Poi ci sono Palacios, ai margini, e il terzo portiere Di Gennaro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: frattesi - diouf
Calciomercato Inter, da Zielinski a Frattesi: chi può partire dopo l’arrivo di Diouf?
Inter Chivu, decisione su Frattesi e Carlos Augusto: il tecnico scioglie i dubbi. Pavard favorito, Diouf pronto all’esordio
Centrocampo Inter, overbooking per Chivu: Diouf attende il proprio turno Zielinski e Frattesi…
Vinci 3-0 contro una squadra di dopolavoristi però non metti Diouf, Frattesi, L.Henrique per far giocare Akanji e Barella che dovresti tenerti freschi per sabato sera. - X Vai su X
#Offcicial #Lineup #Inter #Sassuolo #Giornata4 Lega Serie A #Kickoff: 01.45 WIB #Cadangan: Sommer, Di Gennaro, de Vrij, Zielinski, Lautaro, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Bisseck, Darmian, Palacios, Bastoni. #kudet' https://saweria.co/I - facebook.com Vai su Facebook
Il Giorno – Inter, “un fantasma” e il mistero Frattesi. Chivu può risolvere così - Il quotidiano parla di Davide Frattesi e del suo impiego centellinato con Chivu rispetto ad altri centrocampisti ... msn.com scrive
Ma perché Diouf non gioca mai? “C’è un motivo chiaro. Tra lui e Sucic…” - Il centrocampista acquistato dal Lens in mezza giornata per 25 milioni ancora non si vede ... Da msn.com