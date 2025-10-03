Fratelli d’Italia su X | Avete rotto con gli scioperi Solo disagi Sotto il post marea di commenti pro-Gaza | I danni li fate voi
“Avete rotto. Vetrine e stazioni con danni per un milione di euro. Avete rotto alle forze dell’ordine che hanno fermato la vostra violenza. Avete rotto agli italiani creando disagi nei trasporti”. Fratelli d’Italia con una card su X attacca le piazze pro-Gaza e lo sciopero generale indetto da Cgil e Usb. “Nessuna guerriglia urbana in Italia riporterà la pace in Medio Oriente. Nessuno sciopero ideologico salverà il popolo palestinese. Potete fermarvi: di danni all’Italia ne avete già fatti troppi”, si legge nel post. Ma la risposta degli utenti social non è stata quella immaginata dal partito di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
