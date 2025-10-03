Fratelli d’Italia | Insulti e frasi ingiuriose ai nostri consiglieri

«Quanto avvenuto stamattina in piazza Cavalli ha dell’inaudito». Commenta Fratelli D’Italia in una nota. «Le parole rivolte alla consigliera Sara Soresi non hanno nulla a che vedere con il corteo e legittimo diritto dei manifestanti di esprimere le proprie opinioni». Il partito della Meloni rende. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

"Hamas finanzia quelli della Flotilla!" Carlo Fidanza (Fratelli d'Italia) a #drittoerovescio in un acceso confronto con l'attivista Tommaso Cacciari

