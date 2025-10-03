Fratelli d’Italia | Insulti e frasi ingiuriose ai nostri consiglieri

«Quanto avvenuto stamattina in piazza Cavalli ha dell’inaudito». Commenta Fratelli D’Italia in una nota. «Le parole rivolte alla consigliera Sara Soresi non hanno nulla a che vedere con il corteo e legittimo diritto dei manifestanti di esprimere le proprie opinioni». Il partito della Meloni rende. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

L’addio a Fratelli d’Italia di Elisabetta Fedegari dopo le molestie sessuali: “Da un partito che difende certi valori mi sarei aspettata altro”

Castiglion Fiorentino, Stefania Franceschini entra in Fratelli d’Italia

Fratelli d'Italia, "Conte guarda e impara". Come stroncano l'ex premier

Chieri, Fratelli d’Italia contro l’influencer Sdrumox accolto dalla giunta in Comune: “Pubblica foto blasfeme e insulti transfobici” - La sua foto con il sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero, la giunta e il collega streamer Dario Moccia ha acceso l’entusiasmo di tantissime persone, non solo in città. Da torinotoday.it

Da Fratelli d’Italia soliderietà a Dalila Nesci: “Oggetto di insulti sessisti” - Il Coordinamento regionale del partito esprime vicinanza all’ex sottosegretaria, presa di mira sui social. zoom24.it scrive

