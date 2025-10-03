Fratelli di Crozza stasera 3 ottobre 2025 debutta l’inedito Giansalma Sminuzzi | anticipazioni personaggi e dove vederlo

Il venerdì sera del Nove si riaccende con Fratelli di Crozza, lo one-man show di Maurizio Crozza in prima serata e in streaming su Discovery+. La nuova stagione mette al centro l’attualità italiana e internazionale con l’inconfondibile satira politica e sociale del comico ligure, pronta a introdurre nuove maschere accanto ai cavalli di battaglia. Indice. Fratelli Di Crozza anticipazioni 3 ottobre 2025: le novità. Le altre nuove imitazioni in arrivo. Satira e attualità: il metodo Crozza. Orario e come vederlo. Perché guardarlo stasera. FAQ Fratelli Di Crozza anticipazioni 3 ottobre 2025. Fratelli Di Crozza anticipazioni 3 ottobre 2025: le novità. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

