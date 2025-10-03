Fratelli di Crozza Papa Leone Canta per la Pace

Ilgiornaleditalia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maurizio Crozza torna nelle vesti di Papa Leone XIV che tenta di fermare i conflitti cantando Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna nelle vesti di Papa Leone XIV che. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

